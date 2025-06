Cadono calcinacci, allarme nei palazzi di Area 

Che la situazione fosse critica era visibile da tempo: crepe causate da infiltrazioni d’acqua, balconi e cornicioni che mostrano segni di cedimento. Sino ai calcinacci caduti alcuni giorni fa per strada, con tanto di intervento dei vigili del fuoco che hanno transennato un ingresso secondario per motivi di sicurezza. «Vivere qui è diventato pericoloso», dicono i residenti del palazzoni di via Lussu a Selargius, di competenza di Area, «la maggior parte di noi paga le tasse e il canone regolarmente, meritiamo case dignitose». Intanto dall’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa assicurano: «A breve faremo le manutenzioni delle facciate in via Lussu».

Quasi inagibile

A rilanciare l’allarme sicurezza nelle case di via Lussu è Graziella Felce, residente da anni in un appartamento dei palazzi a schiera. «Dopo l’ultimo episodio ci è stato detto che questa parte del palazzo è praticamente inagibile», racconta, «e secondo me il problema riguarda tutte le case». Il suo appartamento è curato nei minimi dettagli. «Peccato che però l’ingresso sia in una situazione di degrado da anni», dice indicando scale e muri in condizioni precarie. Davanti una perdita idrica che va avanti da giorni, e i soliti cumuli di rifiuti che regolarmente compaiono nonostante gli interventi di pulizia extra fatti dalla società che si occupa dell’igiene urbana su richiesta del Comune.

Sul fronte delle manutenzioni, e dei nuovi alloggi previsti nella borgata, dovrebbe essere arrivata la svolta. Da Area garantiscono infatti «la programmazione di interventi di messa in sicurezza dei prospetti dei palazzi in via Lussu».

Case mai completate

E poi ci sono le case di via Dessy e via Cambosu, che rientrano all’interno di un vecchio programma di quartiere: 14 appartamenti che però non sono mai stati completati fra modifiche del progetto, nuovo appalto, il via ai lavori e infine il fallimento dell’impresa che si era aggiudicata la gara. «Il progetto definitivo è concluso e presentato al Comune di Selargius, siamo in attesa del permesso di costruire», spiegano da Area. Priorità per gli 8 alloggi di via Cambosu, gli altri 6 di via Dessy - che richiedono ulteriori 400mila euro alla luce dei rincari generali - saranno realizzati in un secondo momento.

Interventi che però non basteranno a risolvere l’emergenza abitativa in città. «Abbiamo una graduatoria ferma al 2016», ricorda il consigliere di minoranza Riccardo Cioni, «e sempre più richieste da parte di cittadini in difficoltà economiche: per questo presenterò un ordine del giorno per impegnare la Giunta a individuare altre aree dove poter costruire nuove case popolari».

