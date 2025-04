Cadono ancora calcinacci, spuntano le transenne in via Bonaria 

Dopo il crollo di calcinacci nei giorni scorsi - che si è verificato nell’edificio in via Marconi che un tempo ospitava la gelateria Xaxa, di cui ancora resta l’insegna con il gelato e l’elefante - altri calcinacci sono venuti giù dai balconi di una palazzina in via Bonaria. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno transennato la zona e messo in sicurezza le parti pericolanti. Il cattivo stato dei balconi è visibile anche a occhio nudo per la presenza dei ferri che fuoriescono e così è alto il rischio per l’incolumità pubblica, così come per le persone che abitano nelle case ai piani inferiori.

Come da prassi i vigili del fuoco hanno inviato una relazione al Comune e adesso gli uffici dovranno preparare l’ordinanza che impone la messa in sicurezza dell’edificio. In caso contrario i proprietari saranno multati.Perché non sono solo le vecchie case in ladiri a perdere pezzi ma anche palazzine più moderne, che attendono da tempo gli interventi di manutenzione che però tardano ad arrivare. La situazione è invece tornata quasi alla normalità nel primo tratto di via Marconi, dove sono state rifatte le facciate di diversi palazzi. ( g. da. )

