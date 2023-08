Cadono alcuni rami, chiusa la ciclabile 

Paura sulla pista ciclabile tra Assemini e Decimomannu: martedì nel tardo pomeriggio a causa del forte vento di maestrale alcuni grossi rami di un pino si sono staccati e sono caduti lungo la pista dove tante persone la sera vanno a correre o in bicicletta. La Polizia municipale di Decimomannu è intervenuta intorno alle 16,30 transennando il tratto interessato finché non sono arrivati i Vigili del fuoco a mettere in sicurezza l'albero e la strada con un mezzo dotato di gru.

Con la collaborazione della Polizia municipale di Assemini, durante le operazioni è stata chiusa al traffico per circa un'ora la via Nazionale. Ieri mattina la pista era ancora transennata ma – assicurano dal Comando della Polizia municipale – solo in attesa del ritiro dei rami caduti e non per il rischio di ulteriori cadute di rami: in quel punto la pista è stata messa in sicurezza. Non si segnalano feriti.

