Cadoni nuovo presidente Fnaarc 

Sono stati eletti il presidente e il consiglio direttivo del sindacato provinciale Fnaarc, l'organizzazione di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio che aderisce a Confcommercio Sud Sardegna. Scelto all'unanimità dai soci Giuliano Cadoni. Sarà coadiuvato nel corso del mandato, per i prossimi 5 anni, dai consiglieri Graziella Puddu, Alessandro Cabras, Tina Frau e Salvatorangelo Mulas. «È tempo di riconoscere il valore degli agenti di commercio», ha spiegato Cadoni. «Gli agenti di commercio sono una risorsa per l'economia del Sud Sardegna e di tutto il paese. Con Fnaarc Sud Sardegna vogliamo migliorare le condizioni contrattuali, proteggere dagli episodi di mancata provvigione e valorizzare il nostro ruolo strategico». Prime mosse: «Il sindacato sarà parte attiva all'interno di Confcommercio Sud Sardegna - ha spiegato per dialogare con le istituzioni locali, al fine di promuovere politiche di supporto alla categoria, inclusi incentivi per l'accesso al credito, formazione continua e digitalizzazione. Il sindacato offrirà anche assistenza contrattuale nelle trattative con le aziende per garantire equità e trasparenza nei compensi».

