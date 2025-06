Cadoni entusiasta: «Sono felicissimo» 

Si dice «felicissimo del risultato» ottenuto dal Monastir, capace di vincere i playoff nazionali di Eccellenza e salire per la prima volta nella storia del club in Serie D. Un risultato che per Gianni Cadoni, presidente del Comitato regionale della Figc e vice presidente della Lega nazionale dilettanti, dimostra ancora una volta l’elevata competitività del massimo torneo regionale: «L’Eccellenza in Sardegna due o tre anni fa arrivò al terzo posto a livello nazionale per competitività e organizzazione». E la vittoria ottenuta dalla formazione del tecnico Marcello Angheleddu conferma il grande livello raggiunto dal campionato.

«Sono contentissimo per la squadra, per il presidente Marco Carboni, per il proprietario Efisio Pisano, per il direttore sportivo Matteo Zanda e per i tecnici Marcello Angheleddu e Diego Podda». Quest’ultimo capace di raggiungere un «assoluto livello nelle giovanili». Il club «meritava questo grandissimo risultato al termine di un campionato di vertice: si è fatto onore nel doppio turno nazionale degli spareggi, sempre molto difficile. Sono convinto si faranno onore in una Serie D orfana dei tre club sardi retrocessi, come resto convinto che per qualità e competitività farebbero una bellissima figura in Quarta serie anche le altre squadre che hanno fatto i playoff», cioè Ossese e Tempio

Il Monastir è l’unica squadra del sud Sardegna e va a fare compagnia a Olbia, Latte Dolce e Budoni, primo in Eccellenza. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA