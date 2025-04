«Cadmio a Genna Luas»: diffida alla Portovesme srl 

«Cadmio nel suolo di Genna Luas: serve l’adeguamento dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia». Quattro mesi dopo il rientrato allarme per il rischio chiusura della discarica della Portovesme srl per i ritardi legati al nuovo impianto di trattamento del percolato, un nuovo fulmine a ciel (quasi) sereno si abbatte sulla società della Glencore.

In un momento in cui la garanzia dell’assoluto rispetto dell’ambiente viene indicata come una delle conditio sine qua non per l’ipotetico avvio del progetto litio (alias black mass), ecco che dalla Provincia arriva una nuova diffida a tema di ambiente messo a rischio: alla Portovesme srl, che nella discarica che si estende tra i territori di Carbonia e Iglesias smaltisce i rifiuti della lavorazione dei fumi d’acciaieria, vengono dati trenta giorni di tempo per «presentare un progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento acque di prima pioggia che risulti coerente con quanto stabilito dalla direttiva regionale degli scarichi del 2008». Una diffida, pubblicata nell’albo pretorio dell’ente il 25 marzo scorso, dopo i controlli effettuati dai tecnici dell’Arpas e dagli agenti del corpo Forestale. Controlli che, a seguito di una segnalazione anonima, avevano l’obiettivo di monitorare la conformità ai parametri di legge delle acque reflue della discarica e dei terreni circostanti e che hanno portato alla luce criticità tali da portare la Provincia a un’immediata reazione.

Nel marzo 2024, la prima diffida inviata dall’ufficio Ambiente dell’ente alla Portovesme srl partiva da diciassette “non conformità”, tra cui l’assenza del progetto per il nuovo impianto di trattamento del percolato, rilevate dall'Arpas rispetto alle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Nel novembre scorso, quando la tensione in vista della chiusura della linea zinco è andata alle stelle, la notizia del braccio di ferro tra Provincia e Portovesme srl per Genna Luas è diventata di pubblico dominio. E così la preoccupazione delle comunità del Sulcis Iglesiente, dove l’inquinamento è uno dei motivi della crisi che attanaglia il territorio, è cresciuta a dismisura portando tante persone a chiedersi se gli impianti non ritenuti a norma da chi monitora lo stato di salute del territorio non possano che aggravare situazioni già al limite. Proprio in quelle giornate sarebbe, infatti, arrivata agli enti competenti una segnalazione anonima circa la qualità dell’acqua che filtra nel sottosuolo dall’area della discarica dove vengono trattati i rifiuti industriali. Una segnalazione che il 21 gennaio scorso ha fatto scattare una visita ispettiva di Arpas e Forestale per verificare il rispetto delle autorizzazioni in corso tramite anche la raccolta di svariati campioni da vasconi, pozzetti e scarichi della discarica oltre che nei terreni privati confinanti con l’area di competenza dell’impianto.

«Nella relazione conclusiva dell’Arpas – si legge nella comunicazione di diffida – sono emerse diverse non conformità (mancato rispetto di una prescrizione dell’Aia e/o di un requisito di legge ambientale) e diverse criticità». L’ufficio Ambiente sottolinea che per criticità intende «evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell’Aia o di norme ambientali di settore, generano un effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l’individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l’effetto».

Ente e azienda si sono già incontrati il 14 marzo presso la sede di Carbonia della Provincia ma evidentemente l’incontro non ha portato al “cessate allarme” visto che, dieci giorni dopo, è partita la diffida.

Alla Portovesme srl viene innanzitutto contestata la «mancata comunicazione all’autorità competente, Comuni e Arpas, circa il superamento dei valori limite delle concentrazioni nelle acque reflue scaricate nel corpo recettore, identificato come corpo idrico superficiale, con portata nulla per oltre 120 giorni all’anno». Viene poi contestato, sulla base dei risultati delle analisi svolte sui campioni, il «mancato rispetto riguardante il divieto allo scarico sul suolo per la sostanza del Cadmio e suoi composti», e il «mancato rispetto dei limiti delle concentrazioni nelle acque scaricate nel punto di scarico denominato SF2». Si tratterebbe di criticità per le quali la Provincia ritiene si debba immediatamente trovare una soluzione. Da cui il termine di «trenta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, per presentare alla Provincia e all’Arpas, un progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento acque di prima pioggia che risulti coerente con quanto stabilito dalla direttiva regionale degli scarichi».

L’ufficio Ambiente, alla luce delle mancanze rilevate, precisa che l’impianto «oltre dover essere in grado di trattare le acque meteoriche assicurando i limiti al riutilizzo e/o allo scarico sul suolo conformemente ai limiti normativi, dovrà rispettare la netta separazione dei flussi delle acque in ingresso all’impianto prima pioggia con i flussi delle acque trattate dirette allo scarico e/o al riutilizzo interno». I tecnici danno precise indicazioni anche sulle tubazioni a vista che compongono l’impianto di trattamento percolato e l’impianto prima pioggia, sui misuratori di portata e dei volumi e sottolineano che «l’impianto di trattamento delle acque meteoriche dovrà essere un impianto indipendente destinato al solo trattamento delle acque di prima pioggia e seconde piogge nel caso fosse necessario il loro trattamento».

