Caditoie tappate, paura allagamenti 

Un dato preciso sulle caditoie presenti in città e nelle frazioni non c’è. O almeno non è riportato nel capitolato d’appalto che regola il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. «Nel corso della prima campagna di esecuzione del servizio, si procederà alla mappatura di tutti i pozzetti con apposito sistema informatico», annunciava anni fa la Giunta Lutzu in occasione dell’affidamento dell’incarico al consorzio Formula Ambiente.

Gli interventi

Di certo, tra le pagine del contratto, c’è il numero degli interventi di pulizia che la ditta deve effettuare nell’arco dell’anno per garantire il corretto deflusso delle acque piovane: «Il nuovo appalto prevede la pulizia superficiale di almeno 2mila caditoie e una pulizia approfondita di minimo 360 pozzetti all’anno. I periodi entro cui è preferibile portare a termine le prestazioni sono quelli immediatamente precedenti le stagioni piovose. Come servizio aggiuntivo è previsto il raddoppio della frequenza del servizio su mille caditoie». A metà novembre gli interventi effettuati risultano all’incirca due terzi di quelli programmati: ogni griglia liberata da fango e fogliame viene registrata su un server, accessibile sia dall’azienda che dagli uffici comunali che fissano una tabella di marcia in base alle priorità.

Le criticità

Foro Boario e viale Marconi sono in cima alla lista, ma in diverse zone della città le criticità permangono, come dimostrato in occasione dell’ultimo intenso temporale di ottobre che in poche decine di minuti ha mandato sott’acqua numerose vie. Nel centro storico, tra tombini completamente tappati (e in qualche caso assenti) il rischio allagamenti in caso di precipitazioni abbondanti è quasi scontato anche perchè è la zona più bassa della città. Eppure, si legge sempre nel capitolato «nelle vie non accessibili agli appositi automezzi, lo spurgo deve essere effettuato manualmente».

Il vertice

Di emergenza da rischio idrogeologico, anche alla luce della bomba d’acqua che poche settimane fa ha colpito il Terralbese, si è discusso ieri nel corso di un vertice convocato dal prefetto, Salvatore Angieri, e al quale ha partecipato da remoto anche l’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi. «Il recente evento alluvionale - ha detto l’esponente della Giunta Todde - ha confermato la gravità del cambiamento climatico in atto, tale da richiedere un’attenta attività di monitoraggio sui punti critici del territorio, sotto il profilo del dissesto idrogeologico». Angieri ha sollecitato «soluzioni tecniche permanenti al fine di precludere la circolazione nel sottopasso di Terralba in caso di forti precipitazioni». L’assessora ha annunciato la costituzione di «un tavolo tecnico per lo studio e l’individuazione delle migliori strategie operative per contenere l’emergenza da rischio idrogeologico».

