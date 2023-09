Caditoie intasate, controlli anti-incivili 

Il problema lo hanno notato in molti cittadini, abbassando lo sguardo o annusando un cattivo odore: molte caditoie nel centro sono intasate. Il rischio è per l’igiene e anche per la sicurezza, dato che la strada si potrebbe allagare. «I responsabili sarebbero da punire, i cittadini pagano anche il servizio di pulizia. Fosse per me – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni – obbligherei chi è stato a pulire tutte le caditoie. Con la polizia locale ci coordineremo per fare più controlli, per capire chi è stato ed evitare che avvenga di nuovo».

