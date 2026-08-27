Caditoia pericolante, intervento d’urgenza 

Cessato allarme all’incrocio tra via del Redentore e via Giulio Cesare, dove il Comune ha provveduto al ripristino di una caditoia che presentava segni di cedimento dopo le numerose segnalazioni di pericolo. «Il chiusino e la struttura della caditoia non erano più perfettamente stabili», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Da tempo la lastra, che veniva sollecitata dal passaggio dei veicoli, produceva rumore e il progressivo cedimento ha reso necessario un intervento. Abbiamo quindi dunque provveduto al corretto riposizionamento della caditoia, ripristinando anche il piano attorno al pozzetto».

I lavori hanno riguardato in particolare la zona di raccordo tra l’asfalto e la caditoia. Dopo la rimozione del materiale deteriorato e la nuova posa del bitume, la caditoia è stata rimessa in quota e fissata in modo più stabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA