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Monserrato.
28 agosto 2026 alle 00:34

Caditoia pericolante, intervento d’urgenza 

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Cessato allarme all’incrocio tra via del Redentore e via Giulio Cesare, dove il Comune ha provveduto al ripristino di una caditoia che presentava segni di cedimento dopo le numerose segnalazioni di pericolo. «Il chiusino e la struttura della caditoia non erano più perfettamente stabili», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Da tempo la lastra, che veniva sollecitata dal passaggio dei veicoli, produceva rumore e il progressivo cedimento ha reso necessario un intervento. Abbiamo quindi dunque provveduto al corretto riposizionamento della caditoia, ripristinando anche il piano attorno al pozzetto».
I lavori hanno riguardato in particolare la zona di raccordo tra l’asfalto e la caditoia. Dopo la rimozione del materiale deteriorato e la nuova posa del bitume, la caditoia è stata rimessa in quota e fissata in modo più stabile.

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