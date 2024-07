Caditoia intasata, l’allarme dei residenti 

Ancora problemi idrici a Sestu. Questa volta si tratta dell’acqua stagnante tra via Laconi e via Spano. Una caditoia stradale ormai strapiena di acqua e molti detriti, completamente intasata e dove si è formato un laghetto creando un problema al traffico e anche igienico. La segnalazione è di Carla Sanna: «Siamo a due passi da un asilo e questa situazione dura da settimane. Nell’acqua ho visto persino dei vermi. Una vergogna, sembra di essere dimenticati dal Comune». In realtà il problema dell’acqua è di competenza di Abbanoa. In questo angolo c’è un’area riservata per i cani, ma l’incuria e l’inciviltà la fa da padrona con rifiuti che vengono gettati anche nel parchetto o a bordo strada, magari anche deiezioni canine.

Tutto ciò potrebbe aver intasato la caditoia. Abbanoa è stata informata del guasto, e in attesa di un intervento da effettuare appena possibile ricorda che il numero unico per segnalarli è lo 800.022.040.

