cadetti, putzolu bronzo nei 300hs 

Dopo l’oro e record regionale di Federica Nieddu (Shardana) negli 80 hs, il bronzo di Enrico Deplano (Amsicora) nel triplo e il record regionale di Edoardo Barra (Libertas Campidano) nella 5 km di marcia, la seconda giornata dei campionati italiani di atletica leggera su pista individuali e per regioni Cadetti a Viareggio ha regalato all’Isola una nuova medaglia di bronzo. A conquistarla è stato Matteo Putzolu (Libertas Campidano) nella finale dei 300 hs chiusi in 39”13 a un solo centesimo dal personale siglato sabato in batteria. Il Cadetto presentatosi ai blocchi di partenza col 7° tempo d’iscrizione ha inscenato un’incredibile rimonta che lo ha portato sul podio.

Con 188,5 punti finali i Cadetti hanno confermato il 12° posto nel medagliere della prima giornata anche grazie ai risultati ottenuti da Lorenzo Arba (Libertas C.) 7° nei 2000 siepi che con 3’27”22 ha migliorato il primato regionale che già gli apparteneva, e dalla staffetta 4x100 corsa da Simone Congia (Assemini), Mattia Lianas (Libertas C.), Enrico Deplano (Amsicora) e Matteo Putzolu (Libertas C.) in 49”34. La squadra femminile che dopo sabato si presentava al 10° posto, è scivolata al 13° con 174 punti e, escluso l’acuto di Alessia Musiu (Tespiense) che nel pentathlon si è migliorata di 341 punti, ha accusato il colpo della squalifica nella 4x100 perdendo punti importanti della classifica. Nella combinata Cadetti + Cadette la Sardegna è arrivata al 13° posto con 362,5 punti.

