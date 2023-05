Cadeddu o Trudu? Ex alleati alla resa dei conti 

Marongiu, 63 anni, insegnante di matematica in pensione, è ora candidata da consigliera nella lista “CresciAmo”, che raccoglie la sua eredità di sindaca e la affida a un altro esponente Pd, Leopoldo Trudu, direttore di una lavanderia industriale a Macchiareddu, 56 anni di cui 32 trascorsi in aula consiliare (da consigliere, con una parentesi da sindaco tra il 2003 e il 2008). Con loro, altri cinque degli eletti di quel gruppo: Lidia Gioi, Mario Grieco, Matteo Urru, Silvia Galimberti e Paolo Cassaro. Dall’altra parte, nella lista “NuovaMente”, c’è l’altra metà del progetto del 2018: quella coagulata attorno a colei che per nove anni è stata la vice di Marongiu, Monica Cadeddu, 42 anni, impiegata al Brotzu ma con ruoli in alcune attività imprenditoriali di famiglia. Vicina a Forza Italia, lo scorso inverno è stata protagonista di una rottura clamorosa con Marongiu. Candidati con lei i consiglieri uscenti Claudia Serreli, Massimiliano Mameli, Luca Littera e Alessandro Muroni.

Decimomannu. In paese si sorride dell’asfalto posato in fretta e furia in via Stazione e dell’attivismo dei candidati (“Ciao, carissimo”) ma la sensazione è che l’anomala sfida per il nuovo sindaco appassioni gli elettori. Ad affrontarsi, due schieramenti nati dalla scissione del gruppo che stravinse cinque anni fa, “Progetto x Decimo 2.0”, cucito su misura dal Grande Sarto della politica locale, Eliseo Secci (scuola democristiana, un passato da consigliere e assessore regionale con Renato Soru): fu lui, nel 2018, a mettere insieme una grande coalizione in cui convivevano diverse anime (centrosinistra e centrodestra) e che ottenne il 60 per cento dei voti, portando Anna Paola Marongiu (area Pd) a conquistare il secondo mandato. Finito, è noto, con uno strappo.

Candidati e numeri

Marongiu, 63 anni, insegnante di matematica in pensione, è ora candidata da consigliera nella lista “CresciAmo”, che raccoglie la sua eredità di sindaca e la affida a un altro esponente Pd, Leopoldo Trudu, direttore di una lavanderia industriale a Macchiareddu, 56 anni di cui 32 trascorsi in aula consiliare (da consigliere, con una parentesi da sindaco tra il 2003 e il 2008). Con loro, altri cinque degli eletti di quel gruppo: Lidia Gioi, Mario Grieco, Matteo Urru, Silvia Galimberti e Paolo Cassaro. Dall’altra parte, nella lista “NuovaMente”, c’è l’altra metà del progetto del 2018: quella coagulata attorno a colei che per nove anni è stata la vice di Marongiu, Monica Cadeddu, 42 anni, impiegata al Brotzu ma con ruoli in alcune attività imprenditoriali di famiglia. Vicina a Forza Italia, lo scorso inverno è stata protagonista di una rottura clamorosa con Marongiu. Candidati con lei i consiglieri uscenti Claudia Serreli, Massimiliano Mameli, Luca Littera e Alessandro Muroni.

I due schieramenti si dividono equamente, voto più voto meno, il raccolto del 2018: per raggiungere i 2.400 voti, considerati la quota di sicurezza per la vittoria, ne mancano un migliaio. Trudu conta sull’apporto del segretario cittadino del Pd, il cardiologo Martino Deidda, e dei due consiglieri eletti con l’allora candidata a sindaca Alberta Grudina, ovvero Federica Contu e Maria Rita Rombi, mentre Cadeddu spera nella conferma all’urna dei due consiglieri cinquestelle uscenti Massimo Deidda e Cristian Vargiu. Quest’ultimo, cinque anni fa, era candidato a sindaco: ottenne 621 preferenze. E alle politiche di settembre il M5s, rinvigorito dall’opposizione alla Giunta Marongiu, è stato il partito più votato in paese.

Le priorità

Nomi e numeri (e appartenenze), in questa sfida, conteranno più dei programmi. Fra i due candidati a sindaco, entrambi in corsa da mesi, è fair play: Cadeddu dichiara di stimare Trudu, che ricambia. Lui mette in rilievo l’esperienza e colloca in cima alle priorità la battaglia per la 130, dove gli incroci a raso continuano a essere teatro di incidenti gravi, troppo spesso mortali: si tratta di fare pressioni sul presidente della Regione affinché i lavori per la messa in sicurezza della Statale (Solinas ha avocato a sé la competenza) si facciano il prima possibile. «Pieno appoggio alle battaglie del Comitato costituito dai cittadini – annuncia Trudu – e ricerca di un fronte comune con Elmas e Assemini». Lei, invece, promette più condivisione e dialogo con i cittadini rispetto al passato e pensa al parco comunale, splendida area verde che fino a tre anni fa era un posto dove trascorrere piacevolmente le serate estive senza dover andare a Cagliari e ora invece è una giungla incolta e senza gestore. Il bando messo a punto dalla Giunta uscente andò deserto: «Ho già pronta la bozza del nuovo», dice Cadeddu.

Giovane satira

Gli elettori osservano e partecipano. Anche i giovani, a sorpresa: su Instagram è molto attiva una pagina a metà fra satira, controinformazione e disincanto, Movimento Avanti 2023. Video pungenti, finti “santini” di improbabili assessori-ombra, ma anche interviste ai veri candidati a sindaco con domande puntuali sui temi concreti. Mica male.

