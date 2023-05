Cadeddu al fotofinish batte Trudu: la vittoria del gruppo 

Ha vinto Monica Cadeddu: è lei la nuova sindaca di Decimomannu. Successo al fotofinish contro Leopoldo Trudu: 2.258 voti contro 2.221. Uno scarto di appena 37 preferenze.

Una donna succede a un’altra donna, Anna Paola Marongiu, ma è tutt’altro che una vittoria sulla strada della continuità amministrativa, semmai il contrario. Perché tra Monica Cadeddu e Marongiu c’era stata una rottura fragorosa come possono esserlo solo quelle tra (ex) alleate. E dal quel momento era stato Leopoldo Trudu a ricoprire la carica di vice sindaco e a guidare la lista dell’(ex) maggioranza in queste amministrative.

Lo spoglio è stato un susseguirsi di emozioni che sia Cadeddu sia Trudu hanno vissuto in prima linea, nei seggi, fianco a fianco con i loro compagni di avventura, familiari, supporter. Prima in vantaggio Trudu, poi il sorpasso, infine il testa a testa, roba da cuori forti abituati a certe tensioni.

Monica Cadeddu alla fine si lascia andare alla gioia: «Questa è la vittoria di un gruppo e io sono veramente felice perché per ottenere questo risultato abbiamo lavorato tutti insieme noi diciassette candidati. Un successo faticoso, sudato sino all’ultimo, abbiamo conquistato voto per voto».

Poi spazio alla sportività: «Voglio fare fare i complimenti anche al mio sfidante Leopoldo Trudu», dichiara Monica Cadeddu, «tra noi c’è stata una sana rivalità politica, niente di personale, io godo della sua stima come lui della mia».