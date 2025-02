Cade Vavassori, oggi c’è Bellucci 

Una vittoria per continuare a sognare ed entrare (almeno) tra i primi 70 della classifica Atp. Oggi nei quarti di finale a Rotterdam, Mattia Bellucci, che ha iniziato il torneo da numero 92 e mercoledì ha battuto Daniil Medvedev, affronta nei quarti dell’Atp 500 vinto da Jannik Sinner nel 2024 il greco Stefanos Tsitsipas.

Ieri, intanto, Andrea Vavassori (approdato agli ottavi dopo aver superato Auger-Aliassime per ritiro sul 6-7, 6-4) ha affrontato il numero 3 del mondo Carlos Alcaraz in una sfida impari nella quale ha comunque messo in mostra i propri miglioramenti, pur sconfitto per 6-2, 6-1. Lo spagnolo ha fatto subito il break nel primo set, poi sul 4-2 ha strappato di nuovo il servizio all’azzurro, chiudendo in 39 minuti. Nella seconda partita, ancora il break, stavolta al terzo gioco (sull’uno pari) ha dato via libera a Carlito, che ha lasciato solo un game all’italiano.

In Texas

Negli ottavi dell’Atp 500 di Dallas (cemento al coperto), Matteo Arnaldi ha sconfitto negli ottavi di finale lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina in due set (6-1, 6-3) e ora affronterà nei quarti lo spagnolo Munar, che ha battuto l’americano Shelton in due set: 6-2, 7-6 (3).

In doppio, assieme all’americano Nakashima, lo stesso Arnaldi ha perso contro i brasiliani Matos-Melo con un doppio 7-6.

In Romania

Intanto c’è un’italiana nelle semifinali del Wta di Cluj (Romania). Sarà la vincente del quarto di finale tra Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cociaretto. La riminese, numero 72 del mondo, ha battuto in un’ora e mezza l’americana Peyton Stearns (46 e terza testa di serie) per 6-2, 7-6 (1).

L’anconetana, numero 60, si è sbarazzata in due set (6-3, 6-0) della giocatrice di casa, Ana Bogdan, 120 del ranking Wta, sotto gli occhi di Ilie Nastase e Jon Tiriac.

RIPRODUZIONE RISERVATA