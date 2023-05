Cade uno dei vasi sospesi, turista sfiorata 

Momenti di paura ieri mattina in via Dritta quando una folata di vento ha sganciato una delle brocche che penzolano nel corso. Un forte spavento per la signora che si è vista piombare dall’alto a mezzo metro dai piedi il vaso. Non è successo niente: le brocche disegnate e colorate in stile sardo campidanese che svettano in via Dritta a tre metri d’altezza sono in polistirolo e perciò leggerissime, ma se cascano addosso alle persone possono creare qualche fastidio.

Ieri per la prima volta (e si spera ultima) una brocca, complice forse il forte vento, si è sganciata sfiorando una turista. Una botta di paura, per fortuna senza conseguenze. «Subito dopo lo spiacevole episodio ho incontrato la signora, era serena – riferisce il sindaco Massimiliano Sanna - Ho chiesto immediatamente un sopralluogo per verificare la situazione, sembrerebbe che la brocca si sia sganciata ma bisogna avere la certezza e soprattutto verificare che sia tutto a posto. Mi risulta che i controlli sono effettuati regolarmente». Le brocche sono state sistemate in via Dritta un anno fa, inserite nel progetto dell’architetto Zecchin “Museo a cielo aperto-vista in città”. Nella passeggiata degli oristanesi ne sono state sistemate 70, realizzate in materiale leggero e ancorate a delle aste sospese come “canne al vento” poste a tre metri d’altezza appoggiate ad una struttura intelaiata. ( a.m. )

