VaiOnline
Alghero.
27 ottobre 2025 alle 00:34

Cade una Phytolacca:  il lungomare perde uno dei suoi custodi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un altro maestoso esemplare di Phytolacca è caduto sul lungomare di Alghero, probabilmente a causa del vento. Episodio che riaccende l’attenzione sullo stato del verde urbano cittadino. L’albero, uno dei simboli della passeggiata anni Cinquanta, giace ora a terra, mentre gli abitanti della zona chiedono un intervento urgente per tentare di salvarlo. «Negli ultimi anni, - si lamentano - tante Phytolacche sono state eliminate e le aiuole restano vuote, senza nuove piantumazioni». Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Commissione consiliare Ambiente, Christian Mulas, esprimendo «profonda preoccupazione per la situazione del patrimonio arboreo cittadino». Per Mulas: «L’episodio dell’albero caduto impone una riflessione seria e condivisa sulla gestione del verde urbano. Le potature drastiche e ripetute, come quelle subite dalle Phytolacche, possono indebolire le piante e comprometterne la stabilità. Servono monitoraggi costanti, tecnici specializzati e un Visual tree assessment (Vta) per valutare lo stato di salute degli alberi». Il presidente della Commissione ambiente si riferisce a un metodo di valutazione visiva della stabilità e dello stato di salute degli alberi, utilizzato da arboricoltori e agronomi per individuare eventuali difetti strutturali, malattie o rischi di cedimento. Infine, urge un Piano del Verde, per orientare la pianificazione e la tutela del patrimonio arboreo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 