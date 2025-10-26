Cade una Phytolacca:  il lungomare perde uno dei suoi custodi 

Un altro maestoso esemplare di Phytolacca è caduto sul lungomare di Alghero, probabilmente a causa del vento. Episodio che riaccende l’attenzione sullo stato del verde urbano cittadino. L’albero, uno dei simboli della passeggiata anni Cinquanta, giace ora a terra, mentre gli abitanti della zona chiedono un intervento urgente per tentare di salvarlo. «Negli ultimi anni, - si lamentano - tante Phytolacche sono state eliminate e le aiuole restano vuote, senza nuove piantumazioni». Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Commissione consiliare Ambiente, Christian Mulas, esprimendo «profonda preoccupazione per la situazione del patrimonio arboreo cittadino». Per Mulas: «L’episodio dell’albero caduto impone una riflessione seria e condivisa sulla gestione del verde urbano. Le potature drastiche e ripetute, come quelle subite dalle Phytolacche, possono indebolire le piante e comprometterne la stabilità. Servono monitoraggi costanti, tecnici specializzati e un Visual tree assessment (Vta) per valutare lo stato di salute degli alberi». Il presidente della Commissione ambiente si riferisce a un metodo di valutazione visiva della stabilità e dello stato di salute degli alberi, utilizzato da arboricoltori e agronomi per individuare eventuali difetti strutturali, malattie o rischi di cedimento. Infine, urge un Piano del Verde, per orientare la pianificazione e la tutela del patrimonio arboreo.

