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Via Temo
21 ottobre 2026 alle 00:35

Cade una parte di intonaco dal soffitto 

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Momenti di apprensione ieri sera in via Temo, a Sant’Avendrace. Una parte di intonaco è crollato dal soffitto di un appartamento comunale senza per fortuna colpire l’inquilino che si trovava in casa in quel momento.

Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco, intervenuti con il personale di una squadra. Hanno svolto le verifiche nella stanza dove è avvenuto il crollo dei calcinacci. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale e gli assistenti sociali: sono state avviate le ricerche di un alloggio alternativo per l’inquilino che alla fine ha trovato una soluzione momentanea andando da un suo conoscente. Le verifiche non avrebbero comunque fatto emergere particolari criticità: ora interverranno le squadre del Comune per restituire l’alloggio in tempi rapidi.

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