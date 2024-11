Cade un palo, tragedia sfiorata in palestra 

È balzata sotto rete durante una partita di allenamento di pallavolo, per prendere il pallone, e uno dei grossi pali che la sostengono non ha retto: si è staccato dal pavimento e si è rovesciato al suolo, a pochi centimetri dalla sua testa. Poteva essere una tragedia, ma per fortuna la giovanissima atleta di 12 anni è rimasta illesa.È successo venerdì scorso nella palestra di via Alexander Fleming, in concessione alla società Aliva Volley ma utilizzata pure dall’Istituto Industria e Artigianato durante l’orario scolastico. In queste ore i tecnici della Provincia dovrebbero compiere un sopralluogo per verificare lo stato dell’impianto, capire cosa è successo e, soprattutto, far rimettere in sicurezza le attrezzature.

Il racconto

I genitori della ragazzina protagonista della brutta avventura, intanto, passato il grande spavento, hanno voluto segnalare il gravissimo episodio. «Inizialmente ce la siamo presa con l’allenatrice, – ammettono – ma poi abbiamo scoperto che la responsabilità potrebbe essere della Provincia alla quale la società, ci dicono, aveva già fatto presente alcune criticità. Abbiamo inviato una Pec anche al dirigente scolastico, che ci ha risposto subito, assicurandoci di aver preso provvedimenti. In ogni caso ci domandiamo: come è possibile che una bambina di 40 chili abbia potuto abbattere un palo ancorato al suolo?».Il dirigente scolastico Angelo Parodi, in carica dal primo settembre, ha avuto notizia dell’incidente solo lunedì mattina e non ha perso tempo nel contattare i tecnici provinciali. «Mi hanno detto che avrebbero inviato qualcuno in tempi stretti per vedere se questo palo può essere sistemato o se bisogna comprare una nuova rete», ha fatto sapere il preside, specificando anche che la struttura sportiva è di competenza dell’ente provinciale e gli studenti ne usufruiscono solo nell’orario scolastico. Anche la società di pallavolo ha una concessione per gli allenamenti. La dirigenza della Aliva Volley ha convocato una assemblea straordinaria subito dopo il crollo del palo, specificando che la palestra aveva ottenuto l’agibilità da parte della Provincia, anche perché in caso contrario non sarebbe stato possibile fare gli allenamenti. L’impianto per il gioco della pallavolo appariva forse obsoleto, anche se non si era mai scardinato, fino a venerdì scorso. Nel frattempo gli allenamenti di pallavolo in via Fleming sono stati sospesi e gli atleti si sono spostati nella palestra del Liceo Scientifico.

