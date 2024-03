Cade un palo della corrente, ingenti danni per il blackout 

Ingenti danni a Teti in diverse case alla periferia del paese per una sovratensione causata dalla caduta di un palo della corrente elettrica. È successo martedì mattina in via Abini in località Masolu Pranu dove forse a causa del forte vento e del maltempo dei giorni scorsi, un pesante palo della linea Enel, probabilmente già malfermo, si è abbattuto sulla strada e su un vicino vigneto causando un corto circuito.

Proprio sabato scorso lo stesso tratto della linea elettrica era stato segnalato da un residente della via come potenzialmente pericoloso per un filo troppo basso ed era in attesa di sistemazione. Un blackout di breve durata per l'immediata riparazione del guasto da parte degli operai inviati dal gestore della rete che in tarda mattinata avevano già provveduto al ripristino del servizio.

Al ritorno della corrente elettrica, però, l'amara sorpresa per gli abitanti di una quindicina di case che hanno dovuto fare i conti con diversi danni ad elettrodomestici e apparecchi elettronici investiti dall'improvvisa sovratensione elettrica causata dall'incidente.

Sono rimasti fuori uso frigoriferi, caldaie, condizionatori, boiler che hanno riportato danni per migliaia di euro. Le famiglie danneggiate, in preda alla preoccupazione per le spese inaspettate da affrontare, ora stanno procedendo con le pratiche per la richiesta di risarcimento dei danni.

