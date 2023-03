Cade un container, operaio ferito 

Si è temuto il peggio per l’operaio che venerdì sera è rimasto intrappolato all’interno di un prefabbricato in un cantiere stradale sulla Statale 131 Dcn all’altezza della galleria di Berruiles, in Comune di Budoni. Un container non ha retto alle raffiche di maestrale e si è rovesciato sul locale dove l’uomo era appena entrato per riporre degli oggetti da lavoro. Rimasto miracolosamente illeso ha dovuto attendere all’interno finché i Vigili del Fuoco di Siniscola non hanno rimesso in posizione il cassone ribaltato agganciandolo con un cavo al camion. Ad allertare i soccorsi sono stati i colleghi del turno successivo che, vista la gravità dell’incidente, non sono intervenuti per paura di aggravare la situazione. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Budoni, anche i soccorritori della Croce Bianca di San Teodoro che ne hanno accertato le buone condizioni di salute ma, visibilmente scosso, l’operaio ha chiesto di essere trasportato all’ospedale di Olbia, dove gli sono stati assegnati 10 giorni di cure.

Allarme sicurezza

Il container della ditta che ha in appalto il servizio antincendio sulla galleria in ristrutturazione, non era ancorato adeguatamente a terra e l’episodio ha suscitando disappunto tra i vertici del sindacato Filcams Cgil, che ha espresso solidarietà all'operaio colpito e a tutto il cantiere. «I rischi erano già stati denunciati più volte all'azienda appaltatrice per mancanza di adeguate misure di prevenzione e sicurezza – scrive in la Segretaria Generale, Domenica Muravera - mancanza di corrente elettrica nei turni notturni, condizioni di lavoro disagiate e con contratti capestro con diritti a ribasso. Le ditte che hanno in appalto i lavori sono Synergie, azienda di somministrazione lavoro, e Elisicilia, azienda siciliana sorda alle nostre richieste avanzate da quando sono iniziati i lavori».

Danni in tutta la Gallura

Situazione critica ieri nel centro abitato di Tempio Pausania, dove sono stati effettuati una ventina di interventi per la rimozione dalle strade di grossi frammenti di pareti, pannelli e tegole. Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno provveduto a chiudere diverse vie centrali come largo De Gasperi, per il pericolo di caduta di materiale da un palazzo, e Corso Matteotti, dove il vento ha danneggiato i lecci del Parco delle Rimembranze. In tutta la Gallura sono un centinaio le segnalazioni giunte al Comando dei Vigili del fuoco, tutte senza registrare feriti. A Padru è stato messo in sicurezza un tetto scoperchiato e ad Arzachena la copertura di una struttura privata è caduta sopra un'auto in parcheggio.