Cade un albero, muore una donna 

Roma. Un tragico incidente ieri al parco Livio Labor di Roma: un albero è caduto a causa del forte vento e ha ucciso una donna seduta su una panchina. Ferita gravemente anche un’altra donna, mentre sono illesi i tre figli della vittima.

Si chiamava Francesca Ianni e aveva 45 anni la donna morta sul colpo. L’altra, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. La procura ha aperto un fascicolo, l’ipotesi di reato, al momento contro ignoti, è di omicidio colposo. Il pm di turno ha fatto un sopralluogo nel luogo dell’incidente.

Il sindaco Roberto Gualtieri è andato al Policlinico Umberto I: «Sono andato a trovare la donna ferita, a esprimere il cordoglio personale e di Roma Capitale per il terribile incidente. Siamo davvero sconvolti da questa tragedia», ha detto il primo cittadino, «mi dicono che il quadro non è di pericolo di vita imminente, ma bisognerà aspettare le prossime ore per sciogliere la prognosi».

