Cade un albero, ferita una ragazza 

Una tragedia sfiorata per un soffio si è trasformata per puro miracolo in una serata con tanto spavento e due auto danneggiate. Un albero caduto all’improvviso in mezzo alla carreggiata in via Scirocco ieri sera poteva infatti fare una strage nel momento sbagliato.

Il cedimento

È stato un attimo. Verso le 20,30 la grossa pianta alta una decina di metri in pochi istanti è collassata di traverso sulla carreggiata travolgendo due vetture parcheggiate ai lati della strada.

I grossi rami hanno sfiorato anche la conducente di una delle vetture. La ragazza soccorsa dai mezzi del 118 è stata portata in ambulanza al Pronto soccorso in codice giallo senza però fortunatamente destare particolari preoccupazioni.

Sul posto, oltre alle pattuglie della Polizia municipale che hanno dovuto riorganizzare il traffico bloccato, è arrivata una squadra di pronto intervento della Centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari che ha delimitato l'area e effettuato il taglio dell'albero e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Un lavoro durato lunghe ore e non certo semplice, prima per spostare l’albero e poi per mettere in sicurezza la strada liberandola dai detriti.

Indagini

Resta ancora un mistero l’origine del crollo. Il vento moderato che soffiava ieri in città infatti non dovrebbe essere stato tale da abbattere l’albero. Saranno ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio Verde pubblico del Comune a chiarire se la pianta fosse malata o danneggiata e quindi destinata a cadere.

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