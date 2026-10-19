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Jerzu.
20 ottobre 2026 alle 00:45

Cade sulla vecchia Orientale, muore centauro tedesco 

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Non c’è stato nulla da fare. Un viaggio tra amici, il rombo delle moto sulla vecchia statale 125, le curve dell’Ogliastra che da paradiso si sono trasformate in un attimo in una trappola mortale. Intorno alle 14.30 di ieri, un uomo di 43 anni, Johann Fisher, tedesco della Baviera, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua moto mentre percorreva la statale al chilometro 122, nel territorio di Jerzu. Il centauro era in sella con il suo gruppo. Amici, compagni di strada, che lo seguivano a pochi metri. Poi, all’improvviso, la perdita di controllo. La moto che sbanda, scivola sull’asfalto e lui che viene sbalzato. Un volo brevissimo, terribile. La testa che sbatte con violenza contro un muretto a bordo strada. L’urlo degli amici e le chiamate disperate al 118. In pochi minuti l’inferno di sirene si è riversato su quel tratto di Orientale. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, con l’ambulanza, e la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei per mettere in sicurezza l’area e il mezzo. Dal cielo, il rombo di Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus decollato da Elmas. È atterrato vicino al luogo dell’incidente, i medici sono corsi dal centauro. Ma le lesioni erano troppo gravi. Fatali. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Lanusei. (ro. se.)

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