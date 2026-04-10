Cade sul sentiero di Calamosca, soccorsa turista 

Una turista statunitense è caduta mentre stava percorrendo il sentiero escursionistico tra Calamosca e l’area belvedere della Sella del Diavolo. Per recuperarla e soccorrerla, ieri mattina, si è reso necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del fuoco e degli specialisti del nucleo speleo alpino fluviali.

Sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118, ma fortunatamente le condizioni della donna non erano gravi. Inizialmente si sarebbe temuto per una frattura a una gamba, ma alla fine la turista avrebbe rimediato solamente una ferita a un ginocchio e qualche graffio.

Dopo essere stata soccorsa dai Vigili del fuoco, è stata stabilizzata e affidata ai sanitari per le cure. La donna, che avrebbe approfittato del bel tempo di questi giorni per godersi i percorsi escursionistici di Calamosca e della Sella del Diavolo, se l’è cavata così con un grande spavento.

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