Cade sul marciapiede dissestato: ferita 

Un marciapiede che diventa una trappola, con l’insidia di mattonelle smosse ed instabili. Ne ha fatto le spese una donna in via Cagliari a Sestu, con una rovinosa caduta. La via ha questo problema in più punti, e in qualche caso le mattonelle mancano addirittura. Un altro incidente dunque, l’ultima volta era successo in via di Vittorio, anche in quel caso ad una donna, che aveva riportato una frattura.

Sono tante le segnalazioni. Altre riguardano via Gorizia, con una pavimentazione certo esteticamente bella ma ormai vecchia: anche qui sono tante le mattonelle instabili col rischio di inciampare. Si vedono anche davanti alla chiesa di San Giorgio, in via Repubblica. Tanti piccoli e grandi problemi noti al Comune che prova ad intervenire.

«Nel punto dove le mattonelle mancano è in corso un intervento di privati. Per gli altri abbiamo allertato l’ufficio tecnico e l’intervento sarà eseguito non appena saranno disponibili i materiali», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Non si conoscono però i tempi degli interventi. Inoltre prossimamente dovrebbe arrivare il nuovo appalto sulla viabilità, mentre con la recente variazione al bilancio sono stati stanziati 300 mila euro per il rifacimento delle strade.

