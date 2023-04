Cade sul marciapiede, 83enne in ospedale 

I marciapiedi-trappola hanno fatto un’altra vittima. Una donna di 83 anni nei giorni scorsi ha inciampata su un tratto di strada nelle vicinanze del mercatino rionale di piazza Abis: una caduta pesante e violenta che le è costata la frattura al polso.

L’episodio è accaduto qualche giorno fa, la donna stava andando al mercatino per alcune compere quando ha perso l’equilibrio inciampando in uno dei tanti marciapiedi sconnessi presenti in città. Subito è stata soccorsa, poi è stata accompagnata al Pronto soccorso dell'ospedale dove i medici le hanno riscontrato la frattura del polso. Adesso i figli dell’anziana donna stanno valutando se presentare una segnalazione formale al Comune.

È solo l’ennesimo caso che si verifica in una città, in cui strade e marciapiedi sono sempre più devastati fra mattonelle divelte e ballerine, tombini pericolanti, buche e avvallamenti dovuti alle radici degli alberi. Una città in cui sempre più spesso l'amministrazione comunale ricorso a soluzioni tampone, le transenne che delimitano le trappole urbane sono sempre più numerose e intanto anziani, bambini e persone disabili sono sempre più penalizzate.

RIPRODUZIONE RISERVATA