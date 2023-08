Cade sugli scogli e batte la testa, grave un turista 78enne 

Era appena uscito dall’acqua dopo aver fatto un’immersione per una battuta di pesca subacquea. Ha perso l’equilibrio mentre camminava sugli scoglio e cadendo ha battuto violentemente la testa contro le rocce.

È successo ieri a un turista italiano di 78 anni, nella scogliera vicino alla torre di San Giovanni, borgata di Posada. L’incidente si è verificato a poca distanza dall’omonima spiaggia che in quel momento era affollata di persone. È stato proprio uno dei bagnanti a rendersi conto della rovinosa caduta facendo così scattare i soccorsi. Sul posto insieme agli uomini della Guardia costiera, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per recuperare lo sfortunato turista e sistemarlo con una barella spinale in un punto adeguato per essere soccorso dall’equipe del 118, sopraggiunta da Siniscola. Il 78enne è stato quindi caricato a bordo di una medicalizzata e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia. Nella caduta infatti, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico e in base a quanto si è potuto apprendere avrebbe anche perso i sensi. Da qui il ricovero nel nosocomio della città gallurese. Il turista non sarebbe pericolo di vita.

