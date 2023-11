Cade nella tromba del montacarichi 

I medici gli hanno assegnato trenta giorni di prognosi. Eredità di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Ignazio Amato, 84 anni, residente a Cardedu, è caduto nella tromba del montacarichi installato nella sua abitazione per portare legna e spesa al piano superiore. Lo hanno salvato i vigili del fuoco di Lanusei che sono arrivati pochi minuti dopo l’incidente, accaduto intorno alle 9 di ieri. In virtù della delicata dinamica è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus. A bordo di Echo Lima 3, decollato dalla base di Elmas, il paziente è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari dov’è attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia. Ha le gambe fratturate.

Il fatto

Ignazio Amato è originario di Bosa, ma abita a Cardedu dal 1993, quando è rientrato dalla Germania dov’era emigrato per lavoro. Sposato con una donna di Gairo, dopo il rientro in Ogliastra Amato ha lavorato come operaio nell’Ente Foreste. Fino a qualche anno fa abitava in una palazzina poi il trasferimento in una villetta di via Olbia, alla periferia del paese. Ieri mattina, come sua consuetudine giornaliera, il pensionato stava armeggiando sul montacarichi, ma un imprevisto lo ha tradito. Amato è caduto nella tromba in cui è adagiato il macchinario. Un volo di tre metri che gli ha procurato dolori lancinanti alle gambe. Ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivati alcuni vicini che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e allertato il 118.

I soccorsi

In via Olbia sono stati attimi di apprensione per le condizioni del nonnino. Soltanto quando i vigili del fuoco lo hanno riportato in quota i familiari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Ignazio Amato era ferito e sofferente, ma durante i soccorsi non ha mai perso i sensi. A poca distanza dall’abitazione dell’ex operaio è atterrato l’elicottero dell’Areus che ha caricato il paziente trasferendolo all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove i medici si sono presi subito cura di lui sottoponendolo a tutti gli esami strumentali che avrebbero evidenziato alcune fratture alle gambe.

Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Jerzu per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare il quadro di sicurezza dell’impianto di sollevamento installato a servizio dell’edificio residenziale.

