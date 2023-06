Cade nella rotatoria, grave un motociclista 

Si sono aggravate dopo l’arrivo in ospedale le condizioni di un motociclista rimasto vittima, venerdì mattina, di un incidente avvenuto nella rotatoria che collega la via Cadello con via Santa Maria Chiara. Una volta arrivato in ospedale i medici del Brotzu si sono accorti che l’uomo aveva subito un violentissimo trauma addominale all’altezza della milza e hanno deciso di riservare la prognosi.

Il ferito, un cinquantatreenne cagliaritano, ha perso il controllo dello scooter finendo rovinosamente a terra. I primi a intervenire sul posto alcuni agenti della polizia di Stato, raggiunti successivamente da una pattuglia dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale. All’arrivo dell’ambulanza del 118 le sue condizioni sono apparse gravi, ma i sanitari gli hanno applicato un codice giallo, ritenendo che non fosse in pericolo di vita. Solo una volta arrivato al pronto soccorso i medici hanno scoperto che il grave trauma addominale era stato più violento del previsto e hanno deciso di trasformarlo in un “codice rosso”, così da prestargli immediatamente tutte le cure del caso. Stando a quanto si apprende, il ferito ha riportato delle lesioni alla milza, ma dopo ventiquattro ore di osservazione non sarebbe comunque in pericolo di vita. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA