Cade nella cisterna e muore 

Non trovandola in casa i figli l’hanno cercata a lungo, non potevano sapere che la loro madre non si era mai allontanata dal cortile e il suo corpo giaceva all’interno di una cisterna interrata profonda circa due metri. Quando l’hanno trovata, per Fiorenza Sanna, 84 anni, non c’era più nulla da fare.

Il dramma

L’incidente è avvenuto nella zona di Tanca Minnai, nelle campagne di Sarroch, dove la donna, vedova da alcuni anni, viveva con la famiglia. A scoprire il corpo senza vita della madre è stata poco dopo le 12 una delle figlie: immediatamente nelle campagne del paese sono arrivati i carabinieri della stazione di Sarroch, coadiuvati dai colleghi della Radiomobile della compagnia di Cagliari e dal personale specializzato della seconda sezione rilievi del Nucleo investigativo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo poi esaminato dal medico legale.

I rilievi

Pochi dubbi sulla causa del decesso: Fiorenza Sanna è morta per annegamento, dopo essere caduta all’interno della cisterna interrata a seguito di un capogiro o di un malore improvviso mentre controllava il livello dell’acqua.

Andrea Meloni, uno dei figli della donna, non si dà pace per la tragica fine dell’anziana madre: «Non sapremo mai cosa le sia accaduto, né il motivo per il quale abbia spostato i vasi che coprivano il tappo della cisterna per guardare all’interno. L’imboccatura, larga circa 40 centimetri per 40, era sempre sigillata: all’interno del deposito non credo ci fosse più di mezzo metro d’acqua. Nostra madre, nonostante l’età, godeva di buona salute ed era ancora una donna molto attiva, amava prendersi cura del suo giardino. Si stava riprendendo dopo un intervento agli occhi, era contenta perché diceva che presto avrebbe potuto riprendere a preparare i dolci: averla persa in questo modo è un dolore difficile da sopportare».

Il lutto

Il sindaco, Angelo Dessì, ha raggiunto la zona di Tanca Minnai per dimostrare la sua vicinanza e quella di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia di Fiorenza Sanna: «Questa tragedia ha lasciato sgomenta la nostra comunità, sono cresciuto con Salvatore e Fabiana, due dei suoi figli, alla loro famiglia sono molto legato. Ho appreso la notizia della tragedia con grande dispiacere».