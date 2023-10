Cade nella buca, donna ricoverata 

Stava camminando nel Corso Umberto, quando, poco prima del civico 87, a causa di una buca nel manto stradale ha messo il piede in fallo e perdendo l'equilibrio è caduta rovinosamente per terra, ferendosi al volto. Brutta disavventura ieri mattina per una signora di 71 anni, di Tortolì. A prestarle immediato soccorso un passante che ha subito contattato un'ambulanza del 118. Dopo pochi minuti sono intervenuti i sanitari. L'anziana è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale. Purtroppo non è la prima volta, solo cinque mesi fa la stessa donna era caduta a causa di un avvallamento in viale Monsignor Virgilio. «Queste strade sono una vergogna, il Comune dovrebbe intervenire e aggiustare le buche», ha commentato con un filo di voce mentre veniva soccorsa. Corso Umberto è una trappola per molti. Impraticabile per un disabile. (f. me.)

