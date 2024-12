Cade nel vuoto mentre scala un palazzo 

Lui era arrivato dalla Svizzera, dove abita, per trascorrere le feste di Natale con la fidanzata. Lei lo ospitava a casa sua, a Sant’Elia: tempo passato insieme e giri per la città in bicicletta ogni sera, ma come spesso accade una banale lite porta il malumore nella coppia. Di solito si risolve con un chiarimento ma non questa volta: è mancato il tempo, perché venerdì notte la lite ha portato una tragedia che nessuno voleva. George Pfaffenroth, 32 anni, tedesco residente in Svizzera, è uscito arrabbiato dall’appartamento della fidanzata in via Schiavazzi, a Palazzo Bodano. Poi è tornato per fare la pace, ma al citofono non ha ricevuto risposta: sul versante della compagna, forse la rabbia dopo la discussione non era ancora sbollita. Il 32enne ha guardato verso l’alto e, secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia giunti in via Schiavazzi dopo l’allarme, ha deciso di raggiungere la finestra dell’appartamento della fidanzata, che però è al sesto piano.

La scalata fatale

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori ha scalato nel buio il tubo di scarico condominiale delle acque piovane, ma giunto al quarto piano il tubo si è staccato dal muro e il giovane è precipitato al suolo. Erano le 23.30, quando è arrivata l’ambulanza del 118: pare che il giovane respirasse ancora, ma la sua vita si è spenta mentre medico e infermieri tentavano di rianimarlo.

La litigata

Un volo nel vuoto e il terribile impatto con il suolo: una morta atroce per Pfaffenroth, un giovane dal fisico atletico che i vicini di casa si erano abituati a vedere a Palazzo Bodano assieme alla giovane del sesto piano. Sempre insieme, soprattutto la sera, quando entrambi giravano in bici per la città e rientravano allegri. Venerdì sera la lite, che secondo i carabinieri della Compagnia aveva avuto toni piuttosto concitati, ma senza che degenerasse. Pfaffenroth è parso i più arrabbiato: pare che, nel più grande momento di tensione, sia uscito dall’appartamento. Niente di irrecuperabile, come avviene nelle giovani coppie, e dopo un giro a piedi il tedesco-svizzero è tornato sui suoi passi. Ha citofonato, ma senza ottenere risposta, e a quel punto ha deciso di scalare il pluviale su fino al sesto piano. Giunto al quarto, i ganci che fissavano il tubo hanno ceduto sbalzandolo lontano dal muro, senza che riuscisse a riafferrare il tubo. È caduto al suolo dopo un lungo volo ed è morto durante i soccorsi.

L’inchiesta in Procura

L’informativa sulla disgrazia è giunta sul tavolo del sostituto procuratore di turno, Marco Cocco, che al momento non ipotizza reati e nemmeno ha ordinato l’autopsia sul corpo del giovane, ma non è escluso che possa farlo nei prossimi giorni. E a Sant’Elia c’è ora una ragazza devastata dal dolore. E un rione che cerca di confortarla.

