Cade nel vuoto in montagna Addio ad Andic, patron di Mango 

MADRID. È caduto accidentalmente nel cuore della montagna di Montserrat, vicino a Barcellona, che nasconde lo spettacolare mondo di cave di salnitro delle Cuevas di Colibatò. Tragica fine per Isak Andic, fondatore della celebre catena di abbigliamento Mango, proprietario di una delle maggiori fortune di Spagna. L’imprenditore 71enne è precipitato da 150 metri in un burrone durante un’escursione con i familiari. Grande sportivo e appassionato di alpinismo, era in compagnia di uno dei tre figli e della moglie sul sentiero delle celebri grotte che ispirarono Gaudì per la Sagrada Familia quando è scivolato precipitando nel vuoto. Nato a Istanbul in una famiglia ebrea sefardita, Andic era giunto in Spagna da adolescente riuscendo presto ad aprire assieme al fratello maggiore Nahaman il suo primo negozio di jeans, al Paseo de Gracia di Barcellona, che diventò l'embrione del suo impero. Nel 1984 creò il marchio Mango che lo avrebbe reso celebre nel mondo e oggi conta 2.700 punti vendita in 115 paesi, con oltre 14mila impiegati. Con un patrimonio personale di 4,5 miliardi di euro, il presidente non esecutivo della compagnia era considerato da Forbes l’uomo più ricco della Catalogna.

