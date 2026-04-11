Cade nel sentiero, turista soccorsa  

È stato necessario l’intervento del Soccorso alpino e speleologico, supportato dall’elicottero, per il recupero di un’escursionista trentenne di nazionalità irlandese, rimasta infortunata vicino a Cala Fuili, nel territorio di Dorgali. La donna, in compagnia di un altro escursionista, stava percorrendo un sentiero all’interno della gola che conduce al mare quando, a seguito di una caduta, ha riportato una probabile frattura alla caviglia, che le ha impedito di proseguire. La Centrale del 118 ha attivato l’elisoccorso. Considerata l’area impervia, all’interno della gola, a circa 700 metri da Cala Fuili, è stato richiesto anche il supporto del Soccorso alpino di Nuoro. La donna è stata trasportata al campo sportivo di Cala Gonone per essere presa in carico dall’ambulanza della Croce Azzurra e il successivo trasporto in ospedale.

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