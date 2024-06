Cade nel pozzo, vivo per miracolo 

Un miracolato. Ma anche un uomo esperto e che non ha mai perso la calma in quelle interminabili 15 ore trascorse in fondo a un pozzo nelle campagne del Sinis di Cabras. Raffaele Catapano, pensionato 82enne, è provato ma vivo dopo la disavventura di domenica quando è precipitato per circa cinque metri in una cavità rimanendo intrappolato fino all’arrivo dei soccorritori. Una brutta esperienza a lieto fine grazie alla mobilitazione di tutti i suoi amici a iniziare dai dirigenti dell’Atletico San Marco e ai vigili del fuoco di Oristano.

La disavventura

Raffaele Catapano domenica mattina era uscito presto come sua abitudine per una passeggiata in campagna. Parcheggiata la sua Fiesta lungo la strada che porta a San Giovanni di Sinis, avrebbe voluto raccogliere lumache ma qualcosa è andato storto. Alcuni metri nel campo, poi il passo fatale: l’anziano ha messo il piede sopra un bancale in legno ricoperto di foglie e sterpaglie ed è stato inghiottito in quel pozzo di anelli in calcestruzzo di circa un metro di diametro. Erano quasi le 9 quando Catapano, commerciante in pensione, è finito giù nell’acqua insieme ad alcune parti del bancale. E forse sono stati proprio quei pezzi di legno, che si sono incastrati nelle pareti del pozzo, a sorreggerlo e tenerlo a galla fino all’arrivo dei soccorsi.

L’allarme

A dare l’allarme la moglie che si trova fuori dall’Isola e che si è preoccupata quando il marito non le rispondeva al telefono. «Noi siamo stati avvisati intorno alle 22 di domenica – raccontano gli amici dell’Atletico San Marco di cui anche il pensionato è dirigente – e subito siamo andati a cercarlo». Poco dopo qualcuno ha avvistato l’auto parcheggiata in una piazzola della Provinciale e così le ricerche dei volontari si sono concentrate in quella zona. «Con la collaborazione di un agricoltore che ha l’azienda vicino e conosce bene il territorio abbiamo setacciato tutti i campi nel tratto fra San Salvatore e il Nuraghe ma nulla – vanno avanti – Stavamo perdendo le speranze». Verso mezzanotte la svolta: Raffaele Catapano ha sentito le voci degli amici e ha iniziato a urlare con quanto fiato aveva in gola. «Abbiamo riconosciuto la sua voce e ci siamo precipitati per cercare di aiutarlo».

Il recupero

Poi la richiesta di intervento ai vigili del fuoco che con tecniche Saf (speleo alpino fluviali) hanno recuperato il pensionato. Con le corde due vigili si sono calati nel pozzo e, messo in sicurezza l’anziano, lo hanno tratto in salvo. Raffaele Catapano è stato subito affidato alle cure dei sanitari del 118, era provato ma in buone condizioni. Alle ricerche hanno partecipato anche i barracelli, i vigili urbani di Cabras e tantissimi volontari.

