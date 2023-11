Cade nel pozzo pensionato messo in salvo 

Doveva essere una domenica tranquilla, per un uomo di 87 anni. Da passare all’aria aperta e da dedicare al suo terreno, nel quartiere nuorese di Città Giardino, in viale Murichessa. Poco dopo mezzogiorno, invece, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È stato soccorso e salvato dai vigili del fuoco di Nuoro, dopo essere caduto in un pozzo mentre era intento a controllare un tubo di aspirazione. Se l’è cavata con qualche graffio e tanto spavento.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata. La scala in ferro utilizzata per calarsi nel pozzo ha ceduto in alcuni gradini. Per fortuna non si è spezzata: l’anziano è rimasto incastrato, sospeso. È così riuscito a chiedere aiuto, ad attirare l’attenzione. L’arrivo dei vigili del fuoco è stato immediato. L’uomo è stato imbragato e messo in salvo: i soccorritori hanno utilizzato tecniche Saf (Speleo alpine fluviali). (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA