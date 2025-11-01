VaiOnline
Cabras.
02 novembre 2025 alle 00:16

Cade nel fiume, 72enne in salvo 

Una donna rischiava di annegare nel Rio Tanui, un vicino ha dato l’allarme 

Urla disperate nel silenzio della notte. Con il fiato che le era rimasto, ha chiesto aiuto mentre, aggrappata alle canne, cercava di uscire dal Riu Tanui. Nottata movimentata per una 72enne di Cabras finita nel canale pieno d’acqua: la donna è stata salvata grazie all’intervento provvidenziale di un vicino di casa che ha allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento non è chiaro come possa essere caduta, sono in corso accertamenti per chiarire la vicenda.

L’allarme

Erano circa le 4 del mattino quando un vicino di casa ha sentito dei lamenti e richieste d’aiuto cariche di angoscia. Si è precipitato fuori per capire cosa fosse accaduto ma era buio pesto e non era semplice individuare la persona in difficoltà. Poi l’ha intravista in mezzo all’acqua: la donna era immersa fino alle spalle, cercava di restare a galla aggrappandosi alle canne. Il vicino di casa ha provato a sorreggerla e tirarla fuori, immediatamente ha chiesto l’intervento dei soccorsi. In pochi minuti una pattuglia della sezione Radiomobile è arrivata sul posto, i carabinieri hanno tenuto per le spalle la donna che, sempre più sfinita, rischiava di finire completamente sott’acqua. Sono stati poi i vigili del fuoco a recuperare la 72enne che è stata imbragata e sistemata su una barella per poi essere affidata alle cure dei sanitari, che l’hanno accompagnata al pronto soccorso del San Martino.

Accertamenti

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, la signora sotto choc non ha saputo spiegare come sia finita in acqua in un tratto in cui il canale è completamente privo di recinzione. Non è chiaro il motivo per cui alle 4 del mattino fosse in giro nelle vicinanze della sua casa, potrebbe aver avuto un momento di smarrimento e mentre vagava ha perso l’equilibrio finendo nel canale. Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso.

