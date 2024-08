Cade nel canale, anziana salvata  

La corrente nel canale era fortissima. L’acqua sempre più alta sembrava dare poche speranze a una donna finita sotto il Ponte di via dei Martiri a Marrubiu. Provvidenziale l’intervento di un “Sassarino” che, senza pensarci due volte, si è tuffato nel corso d’acqua e ha salvato la vita alla pensionata. Un gesto di grandissimo altruismo da parte di Efisio Murgia, 44 anni graduato aiutante dell’Esercito del quinto reggimento Genio di Macomer, che però non si sente un eroe. «Per me è stato naturale soccorrere una persona in difficoltà» ripete.

La storia

Il militare giovedì mattina stava andando al lavoro quando in via Tirso ha notato un insolito movimento vicino al canale. «C’erano alcune donne che guardavano nella direzione del corso d’acqua – racconta – ho notato che si agitavano e a quel punto ho capito che qualcosa non andava». Fermata l’auto, Murgia si è avvicinato e ha visto subito una persona in mezzo all’acqua. «La donna era incastrata dentro un tubo, in balìa di una corrente che due giorni fa era molto forte» racconta. Non c’era un minuto da perdere così il “Sassarino”, addestrato e pronto a intervenire nelle più svariate situazioni di pericolo, si è calato nel canale ed è riuscito a raggiungere l’anziana sempre più in pericolo. «Sono stati momenti molto concitati, anche perché la signora era molto agitata e non è stato semplice riuscire a portarla fuori» aggiunge. Poco dopo grazie anche alla collaborazione di un compaesano, la donna è stata messa in salvo.

I soccorsi

Immediata la richiesta di intervento al 118. «Abbiamo aspettato l’arrivo dell’ambulanza – fa sapere Efisio Murgia – e abbiamo affidato la donna alle cure degli operatori sanitari. Poi sono andato al lavoro». Un inizio di giornata piuttosto movimentato ma che, grazie al coraggio e alla generosità del militare dell’Esercito, si è concluso con un lieto fine. «Ho saputo che la signora sta meglio, sono davvero felice e spero di incontrarla presto» commenta.

RIPRODUZIONE RISERVATA