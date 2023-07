Cade mentre tinteggia un muro: gravemente ferito un uomo 

È un uomo di 43 anni la vittima di un incidente avvenuto poco dopo le 8 di ieri in via Nuova, a Olbia. Stando agli accertamenti dei Carabinieri, intervenuti subito sul posto, l’olbiese è caduto da un’altezza di oltre 5 metri, finendo rovinosamente sul un marciapiede. Soccorso dai medici del 118, le sue condizioni sono apparse gravi. Il personale della medicina di emergenza ha disposto il trasferimento del paziente nel Pronto Soccorso dell’ospedale Giovani Paolo II. Gli specialisti del presidio sanitario olbiese hanno rilevato ferite e traumi di una certa gravità, ma stando agli accertamenti di ieri l’uomo non è fortunatamente in pericolo di vita. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno iniziato immediatamente le indagini sull’incidente. È stato esclusa subito l’ipotesi di un infortunio sul lavoro. L’uomo infatti, secondo quanto riferito a militari dell’Arma, era impegnato nelle attività di manutenzione della facciata di una casa, al terzo piano dell’edificio. Ma l’immobile è di proprietà della famiglia della vittima. L’uomo stava tinteggiando un muro all’altezza di una finestra e potrebbe essere caduto da una scala. Ma sul punto non ci sono conferme. Di sicuro non stava lavorando per conto di altre persone.

