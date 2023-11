Cade l’intonaco, gli alunni restano a casa 

Infiltrazioni e lievi distaccamenti di intonaco in un’aula al primo piano della scuola di via Cipro. Ieri, per scrupolo, i genitori degli alunni della classe interessata hanno deciso di lasciare i ragazzi a casa.

La scuola

La secondaria di primo grado Pascoli-Nivola, con sede centrale in corso America e una succursale in via Cipro, conta centinaia di studenti, che recentemente ha vinto il premio “Scuola più sportiva” per l’anno scolastico 2022/2023, è un istituto d’eccellenza a 360 gradi. Non per questo è priva di problemi comuni a molti presidi scolastici, i cui edifici andrebbero monitorati e manutenuti con periodicità. Ne sono un caso tipico i disfacimenti degli intonaci e le microfessure che causano infiltrazioni.

I genitori

«Avevano segnalato la situazione a chi di competenza già da tempo - racconta un genitore di un alunno - per via del fatto che in occasione delle piogge l’acqua si infiltra, talvolta l’acqua cade su libri e quaderni. La classe di mio figlio è da poco tempo in quest’aula e due giorni fa, al rientro da un’attività, sono state notate delle gocce in un tavolo, come confermato anche da un docente».

La preside

La dirigente scolastica Roberta Matta martedì sera ha provveduto «a inviare formale comunicazioni ai genitori avvertendo che l’indomani mattina i ragazzi sarebbero stati sistemati in un’altra aula, per consentire ai tecnici di effettuare un sopralluogo e gli eventuali interventi di ripristino del solaio. Tuttavia i genitori hanno deciso di tenere a causa gli alunni, nonostante fosse stata messa a disposizione un’aula in completa sicurezza. Si tratta di interventi di ordinaria amministrazione che non destano alcuna preoccupazione né a me né ai tecnici. Ribadisco che non c’è alcun pericolo per persone e cose ed è mia intenzione rassicurare tutti».

Il Comune

«I lavori sul tetto della scuola – interviene Antonella Mostallino, assessora alla Pubblica istruzione - inizieranno a breve, sono stati aggiudicati da poco tempo. Per la settimana prossima è già stato programmato un sopralluogo con l’impresa aggiudicataria a cui seguirà la firma del contratto e l’inizio lavori. Previste la sostituzione della guaina sul tetto ammalorata da cui entrano le infiltrazioni, la riparazione dei cornicioni e la sostituzione dove necessario dei canali di gronda. Saranno rifatti inoltre i bagni al primo piano e alcuni lavori per la messa in sicurezza della palestra».

RIPRODUZIONE RISERVATA