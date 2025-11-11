VaiOnline
Via Marconi.
11 novembre 2025 alle 01:37

Cade l’intonaco da un palazzo, intervengono i vigili del fuoco 

Non si fermano i crolli di calcinacci dalle vecchie palazzine. Questa volta le squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire in via Marconi per il distacco di intonaco dalla facciata di un edificio che da sulla strada dove ogni giorno transitano tantissime persone. I vigili hanno eliminato le parti a rischio imminente di caduta e messo in sicurezza la zona. Da qui, come prassi, hanno poi inviato una relazione agli uffici del Comune ed è stata emessa l’ordinanza di immediata messa in sicurezza dell’edificio indirizzata all’amministratore del condominio.

Il Comando dei vigili del fuoco ha infatti rilevato che «allo stato attuale non si può escludere che situazioni imponderabili o eventi meteo straordinari possano far peggiorare la situazione con rischi di caduta e danni a cose e persone. Pertanto è necessario un urgente intervento da parte di un tecnico abilitato per la valutazione dello stato dell’immobile e il ripristino delle condizioni di sicurezza».

L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Graziano Milia e la Polizia locale dovrà verificare che siano rispettati tempi e modalità. Alla fine dell’intervento di messa in sicurezza dovrà essere inviata una relazione al Comune.

