Cade l’Esperia, playoff “scomodi” 

Pass 74

Esperia 66

Pass Roma : Franceschina 2, D’Offizi 15, Federici ne, Galli 14, Butteroni, Argenti 7, Boccafurni 15, Lo Basso 12, Mari ne, Gasperini, Cianci 3, Parlato 6. Allenatore Menichincheri.

Esperia Cagliari : Manca 6, Cabriolu 3, Perez Da Rold 7, Floridia, Villani 12, Garello 16, Picciau 8, Locci 7, Fois 1, Sanna 6. Allenatore Manca.

Parziali : 22-14; 41-29; 55-51.



Il tabù trasferta stavolta costa caro. L’Esperia perde sul campo della Pass Roma e chiude al nono posto il suo cammino nella fase a orologio della C Gold. Un piazzamento che manda in fumo l’obiettivo di classifica dei granata, ovvero l’ottenimento del vantaggio del fattore campo nei playoff per la B Interregionale. Nella post season al via nel prossimo fine settimana, dunque, i cagliaritani dovranno vedersela con la San Paolo Ostiense, ottava sul filo di lana grazie al netto (e prevedibile) successo esterno su Valmontone. Nella serie – al meglio delle tre gare – il primo round e l’eventuale “bella” si disputeranno in terra laziale. Villani e compagni, a questo punto, sono chiamati a risolvere a tutti i costi le loro difficoltà lontano da Monte Mixi per evitare di far ritorno dopo un solo anno nella C sarda.