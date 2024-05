Cade l’elicottero di Raisi, Iran in ansia 

Teheran. Un violento atterraggio d’emergenza dell’elicottero del presidente Ebrahim Raisi tiene l’Iran con il fiato sospeso. L’incidente al velivolo - a bordo c’era anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian - è avvenuto in una remota zona montuosa dell’Azerbaigian a causa del maltempo, che poi ha reso estremamente difficili ricerche e soccorsi.

«Pregate»

La Guida suprema Ali Khamenei ha lanciato un appello alla preghiera in tutto il Paese e, con un messaggio diretto anche ai nemici, a partire da Israele - ha assicurato che comunque non ci saranno vuoti di potere. Il convoglio di tre elicotteri era partito dopo una visita di Raisi all’omologo azero lham Aliyev, con cui aveva inaugurato una diga. Le prime notizie, arrivate dai media iraniani, hanno riferito di un «incidente», ma senza chiarire se l’elicottero coinvolto fosse quello di Raisi. Poi un susseguirsi caotico di aggiornamenti, spesso contraddittori. «Raisi non è ferito, è ripartito a bordo di un’auto», la prima versione dell’agenzia iraniana Mehr, che poi ha cancellato la notizia. Poi il ministro dell’interno Ahmad Vahidi ha confermato «il duro atterraggio» dell’elicottero che portava Raisi, il ministro degli Esteri, il governatore della provincia e il principale imam della regione, «a causa delle cattive condizioni meteo».

L’aiuto europeo

Verso la zona dell’impatto, un’area forestale della regione di Jofa, nell’est dell’Azerbaigian, sono state mobilitate decine di squadre, ma la nebbia, la pioggia, il buio e le rocce alte oltre 70 metri hanno costretto i soccorritori a muoversi a piedi, utilizzando cani da ricerca e droni. La Tv di Stato alternava immagini di iraniani in preghiera a filmati di una squadra della Mezzaluna Rossa mentre camminava su un pendio con scarsa visibilità. L’Ue, su richiesta di Teheran, ha attivato il sistema satellitare Copernicus. Altri Paesi, come Arabia Saudita, Russia e Turchia, hanno offerto assistenza. I media israeliani hanno citato fonti diplomatiche in Occidente secondo cui Raisi non è sopravvissuto.

