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Sassari
09 ottobre 2026 alle 00:50

Cade lastra da un palazzo: ragazza ferita 

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Dalla passeggiata nel salotto buono di Sassari al pronto soccorso. Intorno alle 11.30 una giovane che camminava in via Brigata Sassari, una delle strade dello shopping, è stata colpita sulla schiena da una lastra proveniente, questa la prima ricostruzione, dal ponteggio allestito per i lavori di ristrutturazione della facciata di un palazzo. Molto spavento all’inizio, anche tra chi ha assistito alla scena e ha pensato al peggio allertando subito il 118 e le forze dell’ordine. Il personale sanitario ha soccorso la donna riscontrando che, per fortuna, le ferite erano lievi e l’ha poi condotta per ulteriori accertamenti al pronto soccorso. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale con una pattuglia. I primi hanno controllato che il cantiere, dove si sta lavorando da qualche mese, fosse in sicurezza. Gli agenti del Comando di via Carlo Felice hanno compiuto i primi rilievi per appurare, nel corso delle indagini, eventuali profili di responsabilità. (e.fl.)

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