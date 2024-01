Cade l’accusa di abuso d’ufficio, assolto l’ex capo dei vigili urbani 

Assolto nel merito «perché il fatto non costituisce reato» dall’accusa di abuso d’ufficio, mentre sono stato dichiarate prescritte le accuse di falsità ideologica. Si è chiuso ieri il processo che vedeva imputato l’ex capo della polizia urbana di Siniscola, Gian Pietro Biancu (difeso da Pietro Antonio Sanna), accusato di avere rilasciato nel 2016 agli ambulanti concessioni per l’occupazione del suolo pubblico nei mercatini serali di La Caletta e Santa Lucia in maniera “arbitraria” violando il regolamento comunale.

Ieri erano attesi dei testimoni, ma è stata la presidente del collegio, Elena Meloni, a rilevare che erano trascorsi i termini per la prescrizione sulle accuse mosse all’ex capo dei vigili, invitando le parti alle conclusioni. Stralciata la posizione dell’altra imputata, l’impiegata della società affidataria della gestione Tosap del Comune, Angela Sale (difesa da Carlo e Giuseppe Longheu), accusata di peculato.

Nel merito Biancu è stato assolto perché la normativa ha subito una modifica. Prima l’abuso d’ufficio riguardava anche la violazione dei regolamenti, ora è imputabile solo per la violazione di leggi. A Biancu, infatti, era contestata la violazione del regolamento comunale. Dall’inchiesta erano già uscite le vigilesse stagionali Alessandra Conte, difesa da Antonio Mereu, assolta in abbreviato, e Manuela Dalu (difesa da Basilio Brodu), per cui era stata pronunciata la sentenza di non luogo a procedere.

RIPRODUZIONE RISERVATA