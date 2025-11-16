VaiOnline
Caam.
17 novembre 2025 alle 00:23

Cade la medilav, in testa la muppet 

Tonfo della Medilav nella sesta giornata degli Over. I detentori escono sconfitti dalla sfida con la De Amicis: decide Lo Giudice. La Jupiter stasera nel posticipo con lo Sporting Diddo’s può ritrovare la vetta. Ne approfitta intanto la Muppet, che si porta in testa: il 7-0 sul Settimo 1967 è griffato dalla quaterna di Grandulli e dalle reti di Zaccheddu, Ghiani e Piras. Vincono anche i Kaproni grazie a Porcheddu, Congiu e Vio contro la Neri Antiquariato Barracca Manna (a segno con Ciccu). Perde terreno il Bar Dessì, che cede 3-2 all’Aiace, al secondo successo come Gli Incisivi (2-1 sulla Toti Lounge Bar).

Vola il Santiago nei Master: il 4-1 sulla Thermomax lancia i cagliaritani in vetta ai danni dell’Is Cortes (a riposo). Rallenta ancora il Kalagonis, che non va oltre l’1-1 a Settimo. Con lo stesso risultato la Muppet impatta con il Flamengo e viene agganciata al quarto posto dal Deximu, corsaro contro la Fedele Lecis grazie a Cao e Ordau. Rinviata 4 Mori Samassi-Stella Rossa Villacidro. la Jasp Mercato San Benedetto vince di misura (1-0) sull’Atletico Uta. La coppia Fly Divani-Pgs Audax in testa agli Ultra va avanti a braccetto dopo il pareggio nello scontro diretto (1-1) ma sente il fiato dei Colonial Fruits che grazie a un Biolchini in giornata di grazia supera 7-2 la Bmk La Fenice a domicilio. Il secondo successo stagionale risolleva gli Amatori Elmas 2024 (4-2 sui Teddy Boys). Pari (1-1) tra Libertas Barumini e Cagliari 2020. Rinviata Albedo-Calasetta, oggi si gioca Brancaleone-Cra RS Mediterranea/Ulisse e domani Zuddas Gomme G&G-Nivea Karalis.

Con sedici punti la De Amicis consolida la vetta dei Senior grazie anche al successo sul Deximu (2-0) del sesto turno. Il Maracalagonis cerca di restare in scia con il 2-1 sull’El Carnicero. A centro classifica spicca il 3-1 esterno dell’I Love Pizza Monserrato sull’Accademia Sulcitana, mentre l’unico pari lo siglano Cra Regione Sardegna e Serbariu (1-1). Gli Incisivi-Polisportiva Orrolese è il posticipo di stasera.

