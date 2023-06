Cade la contestazione di bancarotta: «Per noi è la fine di un incubo» 

L’accusa per gli imprenditori di Nuoro Giovanni Emilio Magnani e Mauro Zoncheddu (difesi da Giuseppe Mocci e Alberto Spanu), e per Agostino Gesuino Zoroddu di Orotelli, era pesantissima: bancarotta. Ma ieri sono stati assolti «perché il fatto non sussiste». Erano finiti a processo perché avevano stipulato un contratto di appalto tra la Porto Ainu srl (appaltante) ed Engeco e Newco (subappaltanti) per la costruzione e di un villaggio, poi un contratto di subappalto con la società fallita a condizioni di palese sfavore per questa, con l’appalto passato da un valore di 6 milioni a 4,2 milioni e pagamenti ritardati, distraendo dalle subappaltanti 1,8 milioni (f. le.) .

