A San Vito una cagnolina caduta in un pozzo profondo 10 metri è stata salvata ieri mattina dai vigili del fuoco. Kira si era intrufolata in un giardino dove c’è un pozzo per l’irrigazione e ci è caduta dentro. I proprietari, una coppia di turisti, hanno dato l’allarme. I vigili del fuoco si sono calati sino in fondo, hanno posizionato Kira su un sacco (nella foto) e l’hanno tirata su. (g. a.)