Cade in un dirupo: salvato 

Paura ieri a Escolca per un per un anziano scivolato in un dirupo. L'uomo, Salvatore Cadoni, poliziotto in pensione sarebbe caduto accidentalmente nel burrone e non è stato più in grado di risalire la china. Allertati dai soccorritori del 118 intervenuto immediatamente sul posto, sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Mandas.

Le operazioni di salvataggio hanno potuto fare affidamento anche sul supporto degli uomini del Saf (Speleo alpino fluviale) inviati dalla sede centrale di viale Marconi. I vigili del fuoco hanno operato in sinergia con i medici e il personale sanitario del 118 giusto sul posto.

In questo modo, il pensionato è stato raggiunto, i soccorritori hanno provveduto al recupero e al trasporto in sicurezza fino all'autoambulanza dove sono state verificate le sue condizioni. (s. g.)

