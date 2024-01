Cade in un dirupo, ferito gravemente 

Incidente di caccia ieri pomeriggio nelle campagne di Villa San Pietro. Un giovane di 24 anni, Massimo Fenu, è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è arrivato grazie all’intervento dell’elisoccorso. Fenu è stato trovato privo di sensi vicino a un costone roccioso. Probabilmente è caduto e ha sbattuto violentemente contro la roccia: le sue condizioni sono gravi.

C’è grande preoccupazione nel suo paese, Villa San Pietro, perché durante il trasporto in ospedale non ha ripreso i sensi e ora è in Rianimazione: secondo una prima diagnosi, perdeva sangue da un orecchio e ha una gamba fratturata. Traumi compatibili con una caduta da un dirupo.

A dare l’allarme al 118 e ai ranger della Forestale di Pula, arrivati sul posto per aiutare il trasporto del ferito, sono stati gli amici di Massimo Fenu impegnati con lui in una battuta di caccia grossa nella zona di Is Canargius, in territorio di Villa San Pietro, non lontano dalla diga di Monte Nieddu. I suoi compagni di caccia si sono preoccupati per il fatto che non rispondeva alla chiamate via telefono e ricetrasmittenti. Così lo hanno raggiunto nella posta a lui assegnata e l’hanno trovato privo di sensi, a terra.

Non è stato facile intervenire per gli uomini del 118, che hanno chiesto l’ausilio dell’elisoccorso per il trasporto del ferito nell’ospedale più vicino.

Al suo arrivo al “Brotzu” di Cagliari Massimo Fenu è stato sottoposto a visite approfondite e a esami strumentali che hanno confermato il trauma cranico e la frattura a una gamba.

La notizia dell’incidente di caccia ha destato molto scalpore a Villa San Pietro, paese dove tutti si conoscono. Massimo Fenu dopo il diploma al Nautico ha lavorato a bordo delle navi, poi è ritornato in Sardegna e ha prestato il servizio civile in Municipio. «Un bravissimo ragazzo», dichiara la sindaca Marina Madeddu.

In tanti a Villa San Pietro si sono informati sulle condizioni di salute di Massimo Fenu sono stati vicini alla famiglia del giovane cacciatore, che due settimane fa ha dovuto affrontare un grave lutto, la morte improvvisa per un malore del padre, operaio.

